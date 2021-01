"Wyszły" z ziemi i wody! Tajemniczy dysk, Rzymianin bez głowy, podmorskie lasy. Najciekawsze znaleziska archeologiczne na Pomorzu w 2020 r.!

Rok 2020 jest szczególny, także dla badań archeologicznych. Z powodu pandemii część zaplanowanych wcześniej badań nie doszła do skutku. Niemniej jednak kilka cennych znalezisk wzbogaciło ekspozycje miejscowych muzeów, a wnioski z badań nad nimi przyniosą nowy materiał do opracowań historii miasta i całego regionu.

- Odkrycie fragmentów żarna w okolicy Wielkiego Młyna nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Kamiennych dysków używano tu do przemiału zboża w mąkę aż do 1880 r., gdy zamontowano turbiny parowe. Proces przemiału ziarna zachodził pomiędzy dwoma ocierającymi się o siebie żarnami, dolne, czyli tzw. leżak, było nieruchome, a górne, czyli biegun ruchome - mówiła Monika Kasprzak, nadzorująca prace archeolog.

Obiekt o wymiarach ok. 90 / 70 m, otoczony jest koncentrycznymi trzema fosami i dwoma wałami wysokimi na ok. 1 m. Naturalne gliniaste wyniesienie zostało wykorzystane do uformowania owalnego grodziska, poprzez wykopanie płytkich (ok. 1 m) fos i usypanie wałów. Różnica między poziomem majdanu, a dnem fosy wynosi ok. 2 m - informował WUOZ.