IPN zakończył prace ekshumacyjne w Dolinie Śmierci w Chojnicach. Odnaleziono szczątki kilkuset ofiar, ujawniono tożsamość kolejnej osoby

IPN zakończył prace ekshumacyjne w chojnickiej Dolinie Śmierci

Z trzech jam grobowych w Dolinie Śmierci w Chojnicach wydobyto prawie tonę ludzkich kości i ich fragmentów. Mogły one pochodzić od kilkuset osób (od stu do pięciuset). Największa jama miała powierzchnię 9 metrów kwadratowych. Dwa pozostałe groby były płytsze i mniejsze – miały ok. 2 metrów kwadratowych. Oprócz szczątków ludzkich, znajdowały się w nich artefakty.

Archeologom udało się odkryć m.in.: obrączki, pierścionki, sygnety, medaliki z Matką Boską, krzyżyki, srebrne zegarki, fragmenty obuwia, guziki, sztuczne zęby. Dotychczas odnaleziono 4 250 artefaktów lub ich elementów, które należały do ofiar zbrodni nazistowskiej.

Część przedmiotów uległa zniszczeniu w wyniku kontaktu z ogniem. Dzięki wykorzystaniu szlamowania (płukania pod bieżącą wodą) całej wydobytej ziemi, zabezpieczono tak drobne jak np.: fragmenty szpul z zachowanymi nićmi, naparstek, rysiki od ołówków, fragmenty wiecznych piór oraz długopisów, kilkumilimetrowe elementy odzieży i obuwia. Eksperci uważają, że ofiary nie były obrabowane przed egzekucją w Dolinie Śmierci – co najwyżej pobieżnie.