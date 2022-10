„Wszystko dla Gdyni” krytykuje działania miasta w sprawie kortów Arki Gdynia i legendarnej „Górki”

- Taka komercyjna inwestycja wyeliminuje obecną infrastrukturę krytych kortów tenisowych, wykorzystywaną głównie do całorocznego szkolenia około 300 dzieci i młodzieży. Zaproponowany projekt planu pozwala na utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu, ale paradoksalnie pozwala jednocześnie na jego całkowitą zmianę. Po niemal 100 latach utrzymywania historycznych funkcji sportowych i rekreacyjnych terenu władze Gdyni postanowiły umożliwić jego intensywną i wyłącznie komercyjną zabudowę. Dodatkowo, co należy podkreślić, będzie to inwestycja bez zaangażowania gminy, za to z udostępnieniem pod inwestycję części działki gminnej - mówi aktywistka miejska Martyna Regent.