Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że mieszkaniec Starzna zginął w wypadku samochodowym

Przypomnijmy, że zdarzenie miało miejsce w sobotę (3 września 2022 r.) po godz. 20.00. Człuchowscy policjanci zostali poinformowani, że w środku lasu nieopodal Starzna, na polnej drodze, dachowało auto, w którym znajduje się ciało mężczyzny. Na znalezisko natknął się myśliwy.

Myśliwy znalazł zwłoki w samochodzie w środku lasu. To 71-letni mieszkaniec Starzna

Z wstępnych ustaleń wynikało, że mężczyzna ze swojego domu w Starznie wyjechał ok. godz. 14.00. Jak wspominają mieszkańcy gminy Koczała, to nieprawdopodobne zdarzenie, bo 71-latek był zawodowym kierowcą.

Agnieszka Chylińska miała wypadek samochodowy. Jak czuje się piosenkarka?

- To polna droga do Koczały. Jest dobita i więcej, jak 40 km/h nie da się jechać. A on był przecież zawodowym kierowcą. Bardzo lubił las i w lesie zginął…- mówi mieszkaniec gminy Koczała, zaznaczając że był to też nietuzinkowy mieszkaniec Starzna. - To była taka nasza złota rączka. Świetny fachowiec. Był hydraulikiem, pilarzem, kierowcą, murarzem, wędkarzem, byłym myśliwym i bardzo uzdolnionym muzycznie. Zresztą ten dar przekazał dzieciom. Jak on grał na akordeonie… - dodaje mężczyzna.