Wypadek w Sopocie 6.09.2022. Skuter zderzył się z samochodem na al. Niepodległości. Jeden pas w kierunku Gdańska zablokowany

Nie jest znany stan kierowcy skutera. Do zderzenia doszło na ruchliwym skrzyżowaniu na wylocie z Sopotu w kierunku Gdańska. Jeden pas ruchu jest zablokowany.

Do zderzenia doszło we wtorek 6 września na skrzyżowaniu ul. Jana z Kolna z al. Niepodległości. Ok. godz. 8:00 samochód osobowy zderzył się ze skuterem.

- Zderzenie skutera z samochodem osobowym, poszkodowana 1 osoba przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejscu dwa zastępy straży pożarnej i policja - informuje sopocka straż pożarna. Służby nie podają stanu poszkodowanego. Jeden pas ruchu w kierunku Gdańska jest zablokowany. Miejsce zdarzenia

RAPORT DROGOWY TRÓJMIASTO I POMORZE

