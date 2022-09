Wypadek na alei Grunwaldzkiej w Gdańsku Oliwie. Jedna osoba poszkodowana 5.09.2022

Gdańsk Oliwa. Wypadek dwóch samochodów 5.09.2022

Według wstępnych ustaleń policji 90 letni mężczyzna kierujący samochodem marki citroen, nie dostosował się do sygnalizacji świetlnej. Jadąc w stronę Sopotu skręcił w ulicę Abrahama doprowadzając do zderzenia jadącym z naprzeciwka samochodem marki volkswagen. W wyniku kolizji poszkodowany został kierowca citroena. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala gdzie zostanie poddany badaniom. 68 letni kierowca volkswagena nie ucierpiał w skutek zderzenia.

