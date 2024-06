Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę terminalu T3 Baltic Hub. Inwestycja warta jest 450 mln euro

Budowa trzeciego głębokowodnego nabrzeża rozpoczęła się w październiku 2022, a jej wykonawcą jest konsorcjum firm Budimex i DEME. Utworzono już 36-hektarową sztuczną wyspę, która zwiększyła powierzchnię lądową Polski. Zakończono cały zakres robót czerpalnych, a teraz na powstałej wyspie trwają kolejne etapy prac budowlanych. Nowe nabrzeże o długości 717 m i głębokości 17,5 m oraz place składowe wyposażone będą w najnowocześniejszy sprzęt – 7 suwnic nabrzeżowych STS i 20 półautomatycznych suwnic placowych RMG, których pierwsze części zostaną dostarczone już we wrześniu 2024.

– Dzięki inwestycji T3 Baltic Hub stanie się jednym z największych kompleksów terminali kontenerowych w Europie, zwiększając moce przeładunkowe do 4,5 mln TEU rocznie. To nie tylko znaczący wzrost potencjału operacyjnego i nowe możliwości rozwoju dla naszych klientów, ale także korzyści zarówno dla całej polskiej gospodarki, jak i rynków Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział Charles Baker, Dyrektor Generalny Baltic Hub.

Nowy terminal T3 będzie półautomatyczny, co oznacza, że operatorzy będą mogli zdalnie sterować urządzeniami z ergonomicznie zaprojektowanych stanowisk, co zapewni bezpieczne, wydajne i nowoczesne środowisko pracy przez cały rok.

Zdolności przeładunkowe Baltic Hub zwiększą się o 1,5 mln TEU, by osiągnąć łącznie 4,5 mln TEU rocznie, co bezpośrednio przełoży się na wzrost konkurencyjności polskiego sektora portowego. To z kolei pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy zarówno regionu, jak i całego kraju.