Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Fabryki Morskich Wież Wiatrowych Baltic Towers w Gdańsku

Inauguracja budowy symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty odbyła się w sierpniu ub. roku. Wartość nowej inwestycji szacowana jest na około 200 mln EUR.

Budowa fabryki wież offshore w Gdańsku, będąca wspólnym przedsięwzięciem ARP SA, hiszpańskiej spółki GRI Renewable Industries, S.L., oraz powołanej dla realizacji inwestycji spółki Baltic Towers sp. z o.o., ma przyczynić się do znaczącego postępu w rozwoju sektora energetyki wiatrowej w Polsce. W ramach nowej inwestycji zostanie wybudowana hala do produkcji wież offshore dla największych planowanych turbin wiatrowych o mocy powyżej 15 MW. Zakład produkcyjny z bezpośrednim dostępem do nabrzeża, zaprojektowany i wybudowany zostanie zgodnie ze standardami Industry 4.0, będzie posiadał moce produkcyjne zdolne do realizacji ponad 150 wież rocznie. Powstanie ponad 500 wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy, w nowoczesnej i perspektywicznej branży energetyki wiatrowej offshore.

W październiku ub. roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała decyzję o wsparciu dla spółki Baltic Towers. Polska Strefa Inwestycji wesprze budowę hali produkcyjno-magazynowej do produkcji morskich wież wiatrowych. Wraz z decyzją Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o wsparciu inwestycji projekt realizowany przez Baltic Towers nabrał rozpędu.