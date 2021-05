Właściciele yorka Charliego odzyskali go po ponad pięciu miesiącach. Trwają poszukiwania osoby, która odsprzedała ich psa

York Charlie odnaleziony! Kiedy zaginął pies?

Charlie zaginął w noworoczne popołudnie podczas spaceru na Osiedlu Morskim (gm. Kosakowo). Pobiegł przed siebie, wystraszony hukiem petard. Takie sytuacje zdarzają się o wiele zbyt często, dlatego co roku w okresie przedsylwestrowym do gmin trafiają petycje i prośby mieszkańców o zakazanie sprzedaży i używania fajerwerków.

Dzięki ogłoszeniom znalazców w mediach społecznościowych wiele zwierząt bardzo szybko wraca do swoich właścicieli, ale niestety nie każdy zwierzak ma aż tyle szczęścia. Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało na to, że Charlie już się nie odnajdzie. Jednak przez cały ten czas pani Ania, właścicielka yorka nie poddawała się, a w poszukiwaniach pomagała jej cała rzesza empatycznych Internautów. W stworzonej na ten cel specjalnej grupie wymieniali się ogłoszeniami o zaginionych i znalezionych przedstawicielach tej rasy.