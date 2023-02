Witajcie na Mauritiusie, w raju Marka Twaina!

Większość przewodników turystycznych po tej wyspie rozpoczyna się od słów Marka Twaina: „Najpierw Bóg stworzył Mauritius, a dopiero potem raj - na jego wzór i podobieństwo”. Problem w tym, że przypisywanie tego cytatu najwybitniejszemu amerykańskiemu pisarzowi przełomu XIX i XX wieku nie do końca jest uprawnione.

W rzeczywistości bowiem autor „Przygód Tomka Sawyera” w swoich dziennikach pod datą 8 kwietnia 1896 r. pisał o Mauritiusie następująco: „To jedyny kraj na świecie, w którym nie trzeba nikogo pytać ‘Jak podoba ci się to miejsce?’ I to jest rzeczywiście duże wyróżnienie. Tutaj bowiem każdy opowiada o swoim kraju, nie czekając na to pytanie. Wszyscy sami opowiedzą ci o wszystkim. Z jednej z takich opowieści można dowiedzieć się, że Mauritius został stworzony jako pierwszy, a dopiero potem powstał raj, i że to raj jest kopią Mauritiusa. Ktoś inny opowie ci z kolei, że to przesada; że dwóm największym wioskom, Port Louis i Curepipe, brakuje rajskiej doskonałości; że nikt z własnej woli nie zamieszka w Port Louis, i że Curepipe jest najbardziej wilgotnym i deszczowym miejscem na świecie”.