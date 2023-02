Węgla na Pomorzu nie zabrakło. Będzie można zrobić zapasy nawet na przyszłą zimę

Kto pali węglem i miał problem z zaopatrzeniem, może liczyć na 3 tony węgla po preferencyjnej cenie, która maksymalnie może wynosić 2000 zł. W akcję dystrybucji włączyły się władze samorządowe z całego Pomorza, chcąc zapewnić mieszkańcom ciepło w domach. Zainteresowani mogli odbierać opał w dwóch transzach, pierwszą do końca 2022 r., drugą od stycznia 2023 r. Ale nie znaczy to, że zgłosić się mógł każdy, nawet ten, który nie ma pieca. Wnioski o preferencyjny zakup węgla są weryfikowane. Jednym z kryteriów jest przyznany dodatek węglowy oraz zgłoszenie w terminie źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.