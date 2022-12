Pomorskie samorządy sprawnie rozprowadzają dotowany przez rząd węgiel. Wszystkie gminy przystąpiły do programu Stanisław Balicki

Cały zamówiony na ten rok węgiel ma trafić do gmin pomorskich w ciągu tygodnia. Wszystkie przystąpiły do rządowego programu. Jesteśmy jedynym takim województwem w Polsce. W innych regionach kraju podpisywanie umów jeszcze trwa, tylko ok. 150 gmin na blisko 2,5 tys. nie wyraziło zainteresowania.