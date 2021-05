W Gdańsku przeprowadzono innowacyjny zabieg głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Parkinsona. To pierwsza taka operacja w Polsce! Dorota Abramowicz

Na oddziale neurochirurgii Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku zespół lekarzy, wraz ze światowej sławy specjalistą prof. Jarosławem Maciaczykiem z Uniwersytetu Bonn w Niemczech, przeprowadzili leczenie choroby Parkinsona z zastosowaniem innowacyjnych, kierunkowych elektrod do stymulacji głębokiej mózgu. – Pierwszy raz przeprowadzam tego typu zabieg w Polsce – mówi prof. Jarosław Maciaczyk. – Jest to metoda pozwalająca z dokładnością co do milimetra trafić w wybrane miejsce stymulowanego obszaru jądra niskowzgórzowego. Jak przyznaje Marek Mówiński, 56-letni pacjent, choroba dała mu się mocno we znaki. – Mam nadzieję, że dzięki temu zabiegowi jeszcze będę mógł zatańczyć.