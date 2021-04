W centrum Hevelianum armatnia salwa honorowa wystrzeliła na cześć Elżbiety Koopman-Heweliusz, wyjątkowej żony Jana Heweliusza. Zdjęcia

ROZMOWA Magdalena Sroka, Porozumienie: Zjednoczona Prawica wygląda inaczej niż w 2019, jednak więcej nas łączy, niż dzieli

Porozumienie jest po konwencji, na której zaprezentowało założenia programowe, często w kontrze do PiS, jak choćby w kwestii zdrowia czy samorządów. Sam Jarosław Gowin przyznał w tym tygodniu, że porozumienie koalicyjne nie jest realizowane, chociażby w składzie osobowym rządu. Czy jego partia szykuje się do przyspieszonych wyborów? Jak Porozumienie wyobraża sobie dalsze uczestniczenie w Zjednoczonej Prawicy? Między innymi o to zapytaliśmy Magdalenę Srokę - pomorską posłankę i rzeczniczkę Porozumienia.