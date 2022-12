Tyle wyniosą podwyżki dla kierowców i motorniczych gdańskiej komunikacji. Co na to kierowcy GAiT?

Od stycznia 2023 r. podwyżki dla kierowców autobusów i motorniczych GAiT

- Wszystkie trzy związki zawodowe, które mają podpisane porozumienie przy układzie zbiorowym pracy, podpisały tę podwyżkę. Widocznie wszystkie związki zawodowe uznały, że jest to satysfakcjonujące - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Marian Menczykowski, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Gdańsku - Tyle ile firma dostała z urzędu, czyli zgodnie z umową 15,4% - taka wyszła inflacja od czerwca roku ubiegłego do czerwca roku obecnego z podniesienia funduszy płac na rok następny. Pieniądze wszystkie są przekazane do funduszy i do pracownika. Pracownicy kierujący dostali 3 zł 30 gr do stawki. Wiem, że są cztery osoby, którym się to nie podoba.