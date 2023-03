Trudne algorytmy opozycji. Felieton Wojciecha Wężyka

Sprawa jest poważna. Zadanie, którego poprawne rozwiązanie zadecyduje o przyszłości rzeczonych naukowców, brzmi następująco: czterech spedytorów chce dowieźć jak najwięcej towaru do magazynu w wyznaczonym terminie. Niestety żaden z nich nie posiada mapy, bo uważa, że nie ma ona znaczenia. Osie wagonów są przystosowane do odmiennego rozstawu torów. Oblicz, czy w celu uniknięcia katastrofy powinno się użyć jednego pociągu, czy kilku? Na sali są obecni liczni asystenci i całe grono przedstawicieli konkurencyjnych szkół i zwalczających się metodologii, więc emocji nie brakuje. Z zaciekłością godną lepszej sprawy jedni przekonują drugich do użycia takiego, a nie innego algorytmu.

Buchalteria zwyczajnego człowieka wygląda przecież zupełnie inaczej. To ciągi zestawień opłat, rachunków, rosnących kosztów. To dodawanie wyzwań i dzielenie czasu. Do pomocy przy rozwiązaniu tych zadań nie pcha się zbyt wielu polityków. Może podświadomie czują, że tu na nic nie przyda się ich wiedza z zakresu mnożenia głosów i wpływów. Że w starciu z prawdziwymi problemami są po prostu niepotrzebni. Tak jak i my, wyborcy, nie jesteśmy do niczego potrzebni im. Przynajmniej na tym etapie.

CZYTAJ TEŻ: "Demokracja po sopocku". Felieton Wojciecha Wężyka.

Wracając do zadania, nad którym głowią się uczestnicy seminarium. Ma ono wiele zmiennych, ale każdego zwyczajnego człowieka poruszyłby brak mapy. Chodzi mi oczywiście o program wyborczy. Nie wiem, jak Państwo, ale ja wciąż nie mogę doczekać się wizji lub chociażby zarysu pomysłu, który mógłby mnie przekonać do głosowania na którąś z partii. Pewnie jest na to za wcześnie, powie jakiś wyjadacz. Ostatnio rozmawiałem z osobą zaangażowaną w działania opozycji w Sopocie – przy czym, warto nadmienić, że to nie ta sama opozycja, co będąca w kontrze do rządu. Wspólne dla obu grup jest tylko dążenie do zmiany władzy. Otóż w trakcie tej pogawędki dowiedziałem się, że na program, który miałby przekonać ludzi do głosowania na to czy inne ugrupowanie konkurencyjne wobec rządzącego Sopotem prezydenta, jest jeszcze… za wcześnie. Zdaniem mojego rozmówcy wyborcy interesują się konkretami dopiero w trakcie kampanii. Wcześniej szkoda czasu – dodał pozbawionym wątpliwości tonem.