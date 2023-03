Naprawdę nie dzieje się nic. Felieton Wojciecha Wężyka

Ale tak naprawdę, impulsem był początek Wielkiego Postu i towarzysząca mu potrzeba wyciszenia. Wyrzeczenia się czegoś, co się lubi. Przy czym, nie jest to decyzja „na amen” – jak mogłoby sugerować jej bądź co bądź, religijne źródło. To raczej czterdziestodniowa pauza, którą podpowiada mi zarówno serce, jak i rozum. No i muszę przyznać, że samego Internetu nie odstawiłem – chociaż zaczyna być to kuszące. W połowie Wielkiego Postu mam w sobie dużo więcej radości i optymizmu niż kilka tygodni wcześniej. I dzieje się tak wbrew różnorakim doniesieniom medialnym. Otóż to! Wystarczyło wylogować się z wszystkich platform społecznościowych, żeby świat stał się o wiele piękniejszy, puls bardziej równomierny, a sen twardy jak kamień.

Na początku było najtrudniej, jak z każdym nałogiem. Kompulsywne odruchy „sprawdzania fejsa” i innych społecznościówek, bywają zatrważające. Stoisz w jednoosobowej kolejce do bankomatu, cyk – zobaczymy co tam nowego. Jedziesz schodami ruchomymi, a co tam szkodzi zerknąć w ekran. I już gmerasz paluchem. Jeden przystanek SKM wystarczy, żeby być na bieżąco z całym światem. No więc najpierw jest lipa – bo to wszystko odpada. Nie ma bodźcowania, nie ma przyjemności. I żeby zamysł mógł się udać, trzeba zrobić jedną rzecz: usunąć odpowiednie ikonki z telefonu.