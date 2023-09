TRAKO 2023: Na rozwoju szlaków transportowych Trójmorza skorzystają polskie porty i kolej

Dariusz Seliga podkreśla także znaczenie budowania dobrych relacji z klientami jako podstawy do współpracy na polskich i zagranicznych rynkach.

- TRAKO to największa w Polsce impreza dedykowana kolei i jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy w gronie ponad 600 wystawców. Targi to doskonała okazja do spotkań z klientami i rozmów nie tylko o współpracy, ale też o tym, jak PKP Cargo ma wyglądać w przyszłości – podkreśla Dariusz Suliga.