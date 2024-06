To są najdroższe dzielnice w Gdańsku. Tutaj mieszkają prawdziwi bogacze. Sprawdź najnowszy ranking i ceny (maj 2024)

Aktualnie średnia cena mieszkania w Gdańsku (maj 2024 rok) wynosi 12 515 zł za metr kwadratowy. W porównaniu z danymi za kwiecień 2024 roku oznacza to wzrost o dokładnie 94 zł i 367 zł od początku 2024 roku.

Gdynia coraz droższa do mieszkania, a inwestycje na rynku gdyńskich nieruchomości na pewno przyniosą zysk. Tylko w tym roku cena metra kwadratowego mieszkania w Gdyni podskoczyła o 5 procent. Coraz…

Inwestycje w nieruchomości w Gdańsku to raczej zadanie dla cierpliwych, bo oferta sprzedaży mieszkania na rynku wisi średnio przez ok. trzy miesiące, choć są dzielnice, w których mieszkanie znajduje nowego nabywcę w 29 dni.

- Szacowana cena za m² dla Gdańska od początku roku wzrosła o 3.02%. Średni czas wygaśnięcia oferty sprzedaży to 86 dni. W bieżącym miesiącu liczba dostępnych ofert nieruchomości na rynku wzrosła o 0.43% w stosunku do poprzedniego miesiąca - wyliczają analitycy z Sonar Home .

Według najnowszych analiz najtańsze dzielnice Gdańska to:

W tych częściach Gdańska za metr kwadratowy nie zapłacimy nawet 10 000 zł. A które dzielnice Gdańska są najdroższe? Za mieszkanie w tej najbardziej prestiżowej części stolicy Pomorza cena metra kwadratowego dobija do kwoty 17 tysięcy złotych. Kliknij i sprawdź aktualny ranking nieruchomości w Gdańsku (maj 2024):

Mieszkania i domy w Trójmieście w 2024 roku drożeją, jak pokazujemy na dziennikbaltycki.pl. W Sopocie też nie ma co liczyć na niskie stawki na rynku nieruchomości. Zaledwie w miesiąc ceny sopockich…

