Teraz czas na dyscyplinowanie pijanych kierowców. Zabierać samochody? A może "grzywna pijacka"?

Przez wiele lat opowiadaliśmy o horrorze na polskich drogach, nie zmieniając prawa. Najwięcej ofiar na 1 mln mieszkańców? Polska w europejskiej czołówce. Najwięcej zabitych w wypadkach na 100 tys. mieszkańców - także, niestety, Polska w czubie statystyk. Do tego poczucie bezkarności części piratów drogowych - wrzucane do internetu filmiki pokazujące szaleńczą jazdę budziły raczej podziw i uznanie (choć trudno w to uwierzyć), niż oburzenie.

Opinia publiczna bulwersowała się regularnie - gdy naćpany narkotykami kierowca zabijał ludzi na chodniku, gdy ginęli ludzie na przejściach dla pieszych. Media grzmiały, ludzie się oburzali, a politycy nie robili nic, poza zapowiedziami zmian.