Te miesiące są najgorsze do przejścia na emeryturę. W ten sposób możesz stracić kilka tysięcy złotych. Ostrzegamy jak nie popełnić błędu

Jak i kiedy przejść na emeryturę?

Przejście na emeryturę to chwila wyczekiwana przez wielu pracowników. Nic dziwnego, bo będziesz dostawać comiesięczne świadczenie bez obowiązku świadczenia pracy. Dlatego spora część z nas czeka do terminu, w którym osiąga ustawowy wiek emerytalny i natychmiast składa do ZUS wniosek o emeryturę.

Tymczasem w wielu przypadkach ten emerytalny pośpiech to błąd, bo może kosztować emeryta nawet kilka tysięcy złotych straty. I właśnie wówczas warto poczekać i wniosek do ZUS złożyć w późniejszym terminie - nawet po kilku tygodniach lub nawet miesiącach.

Dlaczego?