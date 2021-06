Tczew. W wynajmowanym magazynie przechowywali niebezpieczne substancje? Prokuratura wszczęła śledztwo Krystyna Paszkowska

Do magazynu wynajmowanego od właściciela jednej z firm w gminie Tczew wwieziono beczki z nieznanymi substancjami. Na szczęście, właściciel szybko zorientował się, że pomieszczenie, jakie dopiero co oddał w najem, wykorzystywane jest niezgodnie z zawartą umową. Pojechał sprawdzić, co się tam dzieje. Zauważył TIRa, z którego coś wyciekało, przygotowywanego do rozładunku kolejnych beczek. Zadzwonił po policję. Substancje przekazano do zbadania, sprawą zajął się Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz prokuratura.