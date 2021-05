Most w Tczewie. Ukruszył się krenelaż jednej z zabytkowych wież odrestaurowanych w 2013 roku

Lata 2015-2016 to remont zabytkowych przęseł Lentze'go, który wykonała firma Banimex. W 2018 roku rozpoczęła się odbudowa zachodniego przyczółka i demontaż przęsła ESTB. Rok później działania te zostały wstrzymane przez pomorskiego konserwatora zabytków. W czasie ostatnich 9 lat na Most Tczewski wydano ponad 70 mln zł. Przeważająca większość tej kwoty, bo 80 proc. pochodzi z budżetu centralnego.

Niezadowolenia z tego co się dzieje w sprawie odbudowy Mostu Tczewskiego nie kryją mieszkańcy Lisewa Malborskiego. - Od Tczewa dzieli nas zaledwie kilka kilometrów, a przez ślimaczącą się odbudowę trzeba pokonywać kilkanaście kilometrów w jedną stronę - mówi jeden z mieszkańców Lisewa. - Ta sytuacja sprawia, że na samo wspomnienie o moście nasi mieszkańcy dostają białej gorączki. Nie rozumiem, dlaczego tak długo trwa odbudowa, a właściwie, to trwała, bo prawie 2 lata, nic się nie dzieje. Zdaję sobie sprawę, że starostwo samo nie udźwignie takiego ciężaru, ale dlaczego nie szukano wsparcia w Unii. Przecież od 20 lat jesteśmy członkami i nikt nie pokusił się o zawalczenie o kasę na most? To karygodne.

W lipcu minie już 170 lat od oficjalnego rozpoczęcia budowy Mostu Tczewskiego. Wówczas przeprawa gotowa była w 7 lat. Teraz odbudowa trwa już 9 lat i nie widać jej końca. Na teraz to raczej najdłuższe molo, niż most, oby nie na zawsze.