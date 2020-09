Tanie mieszkanie za remont w Gdańsku. Oferta najmu lokali mieszkalnych. Zobacz przykładowe! Ruszyła kolejna edycja programu

W galerii znajdziecie zdjęcia dwóch lokali przeznaczonych do wynajęcia w ramach I edycji Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych w zamian za wykonanie remontu 2020 r.

Metraż lokalu w Śródmieściu to 76,39 m ², a szacunkowy koszt remontu na podstawie cennika usług wykonawców, określony został na poziomie ok. 70 tys. zł . Przewidywany zakres remontu lokalu w tym przypadku obejmuje: zmianę sposobu ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnej oraz elektrycznej oraz wymianę podłóg i tynków z powłoką malarską.

Udostępniono także listę lokali do wynajęcia - kliknij i sprawdź >>>

Metraż lokalu w Nowym Porcie to 43,46 m ², szacunkowy koszt remontu na podstawie cennika usług wykonawców, określony został na poziomie ok 60 tys. zł. Przewidywany zakres remontu lokalu obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnej oraz elektrycznej oraz wymianę podłóg i tynków z powłoką malarską.

Program „Mieszkanie za remont” w Gdańsku

Jak podają Gdańskie Nieruchomości, w ofercie każdorazowo prezentowanych jest około 30 lokali o różnym metrażu, w I edycji od niespełna 20 m ² do ponad 90 m ², o różnym szacunkowym zakresie oraz koszcie remontu.

W większości przypadków, szacunkowy koszt remontu określony został między 40 a 60 tyś. zł, w ofercie znalazły się także lokale, w których szacunkowy koszt remontu określono na niższą kwotę - ok 30 tyś zł., a także na ponad 100 tys. zł, w przypadku lokali o dużym metrażu – ok 80 m ² do ponad 90 m ².