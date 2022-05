Szykuje się rekordowa podwyżka płacy minimalnej. Związkowcy chcą, żeby wzrosła co najmniej o 740 zł. Pracodawcy: to nakręci inflację

Szykuje się rekordowa podwyżka płacy minimalnej?

NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przedstawili propozycję podwyżek wynagrodzeń w przyszłym roku. W piśmie do Ministerstwa Finansów związkowcy wskazują, że minimalna pensja powinna wzrosnąć w styczniu 2023 r. co najmniej o 16,28 proc. (czyli o 490 zł), a potem w lipcu o kolejne co najmniej 7,15 proc. (250 zł). Gdyby te propozycje zostały zrealizowane, to płaca minimalna na początku roku wzrosłaby do poziomu 3500 zł brutto, a od lipca byłoby to 3750 zł brutto.