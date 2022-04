Możliwy rekordowy wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. Najniższa pensja krajowa wzrośnie dwukrotnie

Płaca minimalna w 2023 r. zostanie zwaloryzowana dwukrotnie, zapowiedziała minister pracy i rodziny Marlena Maląg. - Jedno, co jest na dzisiaj pewne, to że waloryzacja będzie dwukrotnie w ciągu roku 2023. Przygotowujemy rozwiązania, różne warianty, które będziemy chcieli przedstawić Radzie Dialogu Społecznego, ale jeszcze moment musimy poczekać – powiedziała na antenie TVP Info szefowa MRiPS.

Minimalna pensja może wynieść ponad 3400 zł brutto: jakie są prognozy?

Ile może wynieść przyszłoroczna płaca minimalna? Dziennikarze „Dziennika Gazety Prawnej” wyliczyli, że wzrost minimalnej pensji o ponad 400 zł brutto zagwarantują przepisy, o ile przeciętna płaca w pierwszym kwartale tego roku wyniesie co najmniej 6021 zł brutto. GUS tę informację poda w połowie maja. Taka kwota jest możliwa do osiągnięcia, bo już w marcu przeciętne wynagrodzenie wzrosło do poziomu 6665,64 zł brutto i było wyższe o 12,4 proc. niż rok temu. Natomiast w stosunku do lutego 2022 r. poszło w górę o 7,2 proc.