Szpitale Pomorskie potwierdzają błędy w opiece nad pacjentką. Poseł Konfederacji i Fundacja Godność Pacjenta interweniują

- Ja dziękuję panu mecenasowi, że zajął się tą sprawą. Zgłosiłem się dziś rano do rzecznika dyscyplinarnego pielęgniarek z prośbą o informację o sprawie pana Zaniewskiego. Będę też pisał w tej sprawie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który też jest za to odpowiedzialny. Alienacja pacjentów jest też częściowo spowodowana jego decyzjami. Wielu medyków w Polsce bardzo ofiarnie wykonuje swoją pracę, powinniśmy być im wdzięczni, ale w tej kwestii doszło do patologii. Może doszło do tego przez przeciążenie systemu, może słabym wynagradzaniem części pracowników ochrony zdrowia, bo wiemy, że niektórzy pracownicy medyczni nie są objęci dodatkami covidowymi, a mimo to, muszą pracować w tych warunkach. Będziemy w tej sprawie pomagać. Jeżeli na Pomorzu jest więcej takich sytuacji, to moje biuro poselskie jest na to otwarte - mówił poseł Michał Urbaniak z Konfederacji.