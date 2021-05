Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie w sprawie zaginięcia pacjentki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Pacjentka, która trafiła do szpitala z podejrzeniem udaru, przebywała w Klinicznym Oddziale Ratunkowym od poniedziałku, 10 maja. W środę, 12 maja około godziny 6:00 rano została wypisana z UCK bez powiadomienia o tym jej rodziny

Starsza pani nie miała przy sobie pieniędzy, kluczy do mieszkania i dokumentów, jej telefon się rozładował. W dodatku nie zna dobrze Gdańska, gdzie mieszka dopiero od kilku lat. Rodzina, która zostawiła na oddziale swoje dane, z numerem telefonu do syna włącznie, najpierw usłyszała, że pacjentkę karetka odwiozła do domu na gdańskiej Morenie. Potem okazało się, że kobieta zrezygnowała z oczekiwania na karetkę.