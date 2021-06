Brakuje pielęgniarek na całym Pomorzu! Dramatyczny apel Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Sytuacji nie ułatwia fakt stałego wzrostu średniego wieku polskiej pielęgniarki. Na Pomorzu jest to prawie 53 lata dla pielęgniarek i 51,5 r. dla położnych. Z około 11,5 tysiąca zatrudnionych w naszym województwie pielęgniarek i położnych, 2062 nadal pracują mimo nabycia uprawnień emerytalnych. W tym 272 pielęgniarki, które nie rzuciły pracy choć... ukończyły 70 lat. - Mimo kształcenia kolejnych roczników wchodzących na rynek pracy, co roku będzie ubywać około stu pielęgniarek - słyszę w samorządzie pielęgniarek i położnych w Gdańsku.

- Do 2025 r. braki kadrowe zwiększą się o 501 osób, a do 2030 o 1479 pielęgniarek i położnych. Oznacza to ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Jeśli dziś wszystkie pielęgniarki z uprawnieniami emerytalnymi zdecydowałyby się odejść, trzeba by było zamknąć dziesięć szpitali w naszym województwie. W 2030 roku byłoby to już 18 szpitali.