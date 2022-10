Film "Ania" - piosenka "O nich, o Tobie". Sylwia Grzeszczak o reakcji rodziny Ani Przybylskiej na piosenkę. WYWIAD WIDEO

Sylwia Grzeszczak na premierze filmu "Ania"

Na warszawskiej premierze filmu "Ania" gościła m.in. piosenkarka Sylwia Grzeszczak. To właśnie jej piosenka "O nich, O Tobie" trafiła do zwiastuna filmu o Ani Przybylskiej. Pokaz odbył się 5 i 6 października w dwóch miastach: w Warszawie oraz Gdyni. Film trafił do kin 7 października. Data nie jest przypadkowa, ponieważ 5 października minęła 8. rocznica śmierci Ani Przybylskiej.

ZOBACZ TEŻ:

Premiera filmu "Ania". Anna Dereszowska o Annie Przybylskiej, pracy na planie "Złotopolskich" i emocjach. WYWIAD WIDEO