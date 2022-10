Premiera filmu o Annie Przybylskiej - "Ania" w Gdyni, 06.10.2022. Jarosław Bieniuk, Oliwia Bieniuk, Andrzej Piaseczny... Zdjęcia

Premiera filmu "Ania" w Warszawie przyciągnęła sporo gwiazd

O tym, że powstanie film o Annie Przybylskiej, mówiono już długo. Rodzina aktorki dopiero niedawno poczuła się gotowa na to, by wpuścić reżyserów Krystiana Kuczkowskiego i Michała Bandurskiego do swojego świata i podzielić się wspomnieniami. Do opowieści trzy grosze dorzucili też przyjaciele Ani. Materiał wzbogacono archiwalnymi materiałami, które przez lata gromadził Jarosław Bieniuk. Tak powstał film dokumentalny"Ania", który do kin trafi 07.10.