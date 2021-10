Świat bez Facebooka, czyli ważna nauczka. Czy nie za bardzo uzależniliśmy się od technologicznych potentatów?

Emocji nie zabrakło, bo świat z ograniczoną komunikacją nie mógł być spokojny. Więc zanim dział IT Facebooka uporał się z globalną awarią, a trwało to ok. 6 godzin, młodemu pokoleniu wydawało się, że świat się kończy.

Emocje były wielkie - nie działały Facebook, Instagram, Messenger. Nie można było plotkować, wysyłać zdjęć, obserwować celebrytów. Część młodszych użytkowników deklarowała wręcz, że "odczuwa pustkę i niepokój". Na kilka godzin do łask wróciły SMSy, co odnotowali operatorzy telekomunikacyjni na całym świecie. W Polsce jeden z największych operatorów przyznał, że liczba wysyłanych SMS wzrosła dwukrotnie.

Emocje młodych fanów mediów społecznościowych to kwestia ciekawa dla psychologów, ale w gruncie rzeczy drugorzędna. Znacznie ciekawsze były bowiem reakcje prawno-biznesowe związane z awarią. Giełda zareagowała spadkami cen akcji FB, tak wyraźnymi, że majątek Marka Zuckerberga, twórcy serwisu, uszczuplił się o 7 mld dolarów. To wprawdzie spadek związany wyłącznie z wyceną akcji, ale zauważony przez media. Reklamodawcy już zapowiedzieli roszczenia warte setki milionów dolarów. I tu dochodzimy do ważnego problemu. Jeśli w czasie awarii ktoś nie wyemitował opłaconych reklam, to roszczenie o zwrot zapłaty jest oczywiste i nie podlega specjalnej dyskusji. Dyskutować można o rekompensacie, upustach, formie rozliczeń. Ale pojawiły się też inne pretensje. Część przedsiębiorców zapowiadała dalej idące roszczenia - jakoby awaria FB zabiła całkowicie ich biznes, nie udało się pozyskać klientów, nie doszło do koncertów, imprez czy innych eventów. Awarię serwisów przedstawiano jako wyłączną przyczynę kłopotów biznesowych i wyliczanych pod niebiosa strat. Chwilami opowieści o stratach wywołanych 6-godzinną awarią musiały budzić uśmiech, wręcz uśmiech politowania.