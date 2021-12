Subiektywne podsumowanie roku. Statki, paliwa, inflacja i... ta przeklęta kadra

1. Największe przerażenie roku. Tu wchodzimy w przestrzeń rozważań społeczno-socjologicznych. Jestem przerażony zachowaniami części rodaków związanymi z pandemią Covid 19. Nie chcesz nosić maseczki? Nie rozumiem takiej postawy. Bo w pandemii nie chodzi tylko o nasze bezpieczeństwo, ale też o bezpieczeństwo innych, bardziej narażonych na wirusa. Ale jest rzecz gorsza - reakcje na zwracanie uwagi. W mediach mnóstwo jest doniesień o agresji osób bez maseczek wobec kogoś, kto ośmielił się zwrócić im uwagę. Agresja w centrach handlowych, w sklepach, w środkach transportu miejskiego. Do tego werbalna agresja antyszczepionkowców, pikiety pod punktami szczepień. To działania szkodliwe społecznie, różnicujące społeczeństwo, skrajnie egoistyczne. To jedna z najgorszych masek mijającego 2021 roku.

2. Największe zagrożenie. Wydarzenia z granicy z Białorusią, próby szturmu na naszą granicę, z punktu widzenia mediów były bardzo widowiskowe, budziły grozę i niepokój. Ale nie sam szturm na granicę jest w mojej ocenie najważniejszy w tej sprawie. Od 2021 musimy przyzwyczaić się do myśli, że Białoruś i Rosją nie są naszymi rywalami. Trzeba jasno powiedzieć - to państwa wrogie, niecofające się przed prowokacjami. Dla ekspertów z zakresu polityki wschodniej to żadne odkrycie. Dla szerokiego kręgu odbiorców - to jednak szok. Trzeba dziś jasno powiedzieć - w relacjach polsko-białoruskich czy polsko-rosyjskich nic nie będzie już takie samo.