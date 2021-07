Student UG zdał maturę po kaszubsku! Zaczęło się od "jo", skoczyło na 98 procentach z matury rozszerzonej. To drugi wynik w kraju!

W ubiegłym roku do matury z kaszubskiego podeszło 33 maturzystów. Był to jeden lepszych wyników frekwencji, bowiem przedmiot ten należy do bardzo rzadko wybieranych przez abiturientów. Chęć zdawania zadeklarowało w tym roku tylko 16 osób.

Maturzyści, którzy postanowili zdawać egzamin z j. kaszubskiego musieli zmierzyć się z napisaniem wypracowania (do wyboru były dwa tematy: W jaki sposób w tekstach kultury przedstawione są Kaszuby? - na podstawie fragmentu tekstu Darka Majkowskiego i własnych przykładów albo interpretacja porównawcza dwóch wierszy – jeden Tomasza Fopkego, drugi Jana Trepczyka), przetłumaczeniem tekstu i odpowiedzią na pytania dotyczące tekstu zamieszczonego w arkuszu maturalnym.

Jednym ze śmiałków, którzy podjęli się tego wyzwania, był student etnofilologii kaszubskiej Szymon Pierz. Pochodzi z Żuław i chociaż rok wcześniej jego znajomość tego języka ograniczała się do "jo", po 31 tygodniach nauki w ramach studiów na Uniwersytecie Gdańskim, na maturze osiągnął drugi wynik w kraju, zdobywając 98 proc. z poziomu rozszerzonego. Zapewnia, że sukces ten zawdzięcza kierunkowi swoich studiów.