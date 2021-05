Matura 2021 z języka kaszubskiego. W tym roku zdecydowało się na nią 16 osób. Egzamin odbył się 10.05.2021

W tym roku do egzaminu z j. kaszubskiego chęć przystąpienia zadeklarowało 16 osób . Co ciekawe rekord padł w roku 2012, kiedy to maturę z kaszubskiego zdawało aż 41 osób . Sporą popularnością egzamin z kaszubskiego cieszył się także w roku ubiegłym – wtedy przystąpiło do niego 33 młodych Pomorzan . Z kolei najmniej maturzystów pisało kaszubski egzamin dojrzałości w roku 2008 – było ich zaledwie ośmioro.

Maturzyści, którzy postanowili zdawać egzamin z j. kaszubskiego musieli zmierzyć się z napisaniem wypracowania (do wyboru były dwa tematy: W jaki sposób w tekstach kultury przedstawione są Kaszuby? - na podstawie fragmentu tekstu Darka Majkowskiego i własnych przykładów albo interpretacja porównawcza dwóch wierszy – jeden Tomasza Fopkego, drugi Jana Trepczyka), przetłumaczeniem tekstu i odpowiedzią na pytania dotyczące tekstu zamieszczonego w arkuszu maturalnym. Maturzyści mogli wybrać język kaszubski jako dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym .

- Wybrałam język kaszubski ponieważ jest mi dobrze znany, to moja tradycja i moje korzenie - opowiadała Martyna Skorowska jeszcze przed wejściem do sali egzaminacyjnej - Odkąd pamiętam, w moim rodzinnym domu mówiło się po kaszubsku. Dlatego w moim przypadku nie była to decyzja podjęta spontanicznie, zawsze wiedziałam, że będę zdawała maturę z kaszubskiego. Dwa lata temu zdawała moja kuzynka, co świadczy o tym jak bardzo ten język jest nam bliski.

- Matura nie należała do jakichś szczególnie trudnych, ale łatwa też nie była. Było kilka słów, których nie zrozumiałam, ale było ich naprawdę niewiele. Wypracowanie pisałam na temat pierwszy, moim zdaniem dawał duże pole do popisu, można było przywołać bardzo ciekawe przykłady. Maturzystka mówi, że swoją przyszłość chciałaby związać z językiem kaszubskim. Rozważa studia na etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Warto wiedzieć, że na tym kierunku matura z j. kaszubskiego daje dodatkowe punkty podczas rekrutacji.

Czwórka zdających w Brusach

O maturę z j. kaszubskiego zapytaliśmy także w Liceum Kaszubskim. Placówka jest słynna z tego, że co roku kaszubską maturę zdaje tam co najmniej kilka osób.

- W naszym LO w tym roku do matury z języka kaszubskiego przystąpiły cztery osoby. Myślę, że nic ich nie zaskoczyło, byli dobrze przygotowani. Z doświadczenia wiem, że osoby, które podchodzą do tego egzaminu myślą o kontynuowaniu i wykorzystaniu swojej wiedzy czy to na studiach czy w pracy zawodowej, np. w turystyce, gdzie dobra znajomość kaszubskiego jest dodatkowym atutem – mówi dyrektor Kaszubskiego LO, Tomasz Kutola.

ZKP o maturze

Z tego, że istniej możliwość zdawania egzaminu dojrzałości z j. kaszubskiego cieszy się Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jan Wyrowiński, prezes ZKP mówi tak: - Możliwość przystąpienia do matury z j. kaszubskiego jest bardzo ważna dla kwestii nauczania j. kaszubskiego i podkreśla rangę tego przedsięwzięcia. Należy cieszyć się z fakty, że co roku znajdują się ludzie, którzy na tę maturę się decydują. Chcielibyśmy, by było ich jak najwięcej. Liczymy, że z tego grona będą rekrutować się osoby studiujące etnofilologię kaszubską, wzmacniając intelektualnie ten kierunek.