Strzały zza ucha. Polak, Niemiec dwa bratanki? Felieton Krzysztofa Marii Załuskiego

Polska? A co to takiego?

Polska dla Niemców to sąsiad z innej galaktyki. Twór, o którego istnieniu statystyczny Müller, z oczywistych powodów, nie chce nawet słyszeć. A jeżeli już ktoś go przymusi do konfrontacji z rzeczywistością - pokazując na przykład numer wytatuowany na przedramieniu - to jego wyobraźnia natychmiast zaczyna produkować wizje Polski i Polaków zgoła fantastyczne. A to step, pusty, bezkresny, ciągnący się hen, za horyzont aż po Syberię, a to mokradła z grząską drożyną, na której pucułowaty chłopina powozi furmanką zaprzężoną w chude chabety, a to piaszczyste poletko, a na nim bosa baba w chuście kwiaciastej żnie sierpem zboże; a to głuptak upaćkany smarem okrętowym, śpi smacznie na styropianie, a nad nim lisi ksiądz-antysemita judzi, pieśni nabożne śpiewa i zaklina, żeby Polak-katolik powstał i żeby walczył, bo larum grają i ojczyzna w potrzebie.