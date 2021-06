Strażacy-ochotnicy z mniejszych jednostek poczuli się skrzywdzeni. „Projekt ustawy o OSP dzieli strażaków-ochotników na lepszych i gorszych”

Od ponad 100 lat OSP w Polsce stanowiła jedność, spojoną postacią św. Floriana, bez względu na to, czy jednostka była lepiej, czy gorzej wyposażona, czy pochodziła z miasta, czy z małej wsi. W projekcie nowej ustawy ta kwestia jest kompletnie niedoprecyzowana, może nawet nieprzemyślana. Czy naprawdę chcemy ochotników, nawet z najmniejszych jednostek, całkowicie wyłączyć z działania? Czy oni mieliby tylko w mundury się przebierać na różnego rodzaju okazje?

Projekt ustawy o OSP dzieli strażaków-ochotników na lepszych i gorszych – tych, którzy mogliby jeździć do akcji (tworzących Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze OSP ) oraz tych, których jednostki wypadłyby poza system. W każdym powiecie są jednostki ochotnicze utrzymujące gotowość, znakomicie przygotowane i wyposażone, ale są też takie, które pełnią role pomocnicze. Jednak one są również potrzebne.

Związek OSP RP negatywnie zaopiniował proponowane w projekcie ustawy o OSP, autorstwa MSWiA, rozwiązania dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji i zakresu działania OSP. Co to znaczy?

Z mundurami dla OSP też miał być problem...

To już ze strony MSWiA wyjaśniono. Mundury OSP miałyby pozostać na mocy wewnętrznych przepisów stowarzyszeń, jakimi są OSP, i wynikać z tradycji ochotniczego strażactwa w Polsce. Ale to przykład tego, że diabeł tkwi w szczegółach ustawy o OSP. M.in. kwestie powołania JRG OSP miałyby być regulowane odrębnym rozporządzeniem, którego obecnie jeszcze nie ma. Chcemy, by te wszystkie kwestie zostały wyjaśnione, poprawione w projekcie ustawy o OSP.

Związek za to z uznaniem przyjął „zapowiedź zmiany stanowiska rządu w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków ochotników” zawartą w projekcie ustawy o OSP. O co chodzi z tą zmianą stanowiska?