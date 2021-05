Ponad 5,6 mln zł w promesach dla pomorskich ochotniczych straży pożarnych. Pomogą w zakupie pojazdów wartych ponad 13,7 mln zł

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Wrzeszczu przekazano komendantom ochotniczych jednostek strażackich promesy na zakup nowych pojazdów.

18 promes opiewa łącznie na kwotę 5 626 000 zł. Wesprą one zakup samochodów, które są warte łącznie 13 712 000 zł. Pomoc trafi do jednostek OSP m.in. w Szemudzie, Sobowidzu, Lublewie, Chmielnie, Tuchlinie, Ocyplu, Koczale, ale też w Gdańsku czy Gdyni Wiczlinie.

W uroczystości wzięli udział starszy brygadier Piotr Socha - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Zygmunt Tomczonek - prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa pomorskiego, wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz posłanka Porozumienia Jarosława Gowina z klubu PiS Magdalena Sroka.

.

- To państwo na co dzień są pierwsi na miejscach wypadków, katastrof i pożarów - mówiła posłanka Magdalena Sroka. - Z ogromną przyjemnością uczestniczę w tej uroczystości, bo ważne jest byśmy w kolejnych latach mogli realizować potrzeby, które państwo sygnalizują. Jest to możliwe dzięki współpracy rządu, samorządów i funduszy ochrony środowiska. 18 promes trafia do województwa pomorskiego by sprzęt modernizować. Brawa dla pana komendanta, który o nie zabiegał. Gratuluję i życzę samo powrotów, co wyjazdów - dodała.