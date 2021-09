Strach po śmiertelnym wypadku na ul. Morskiej w Gdyni. Mieszkańcy: Samochody nadal jeżdżą po chodniku, nikt z tym nic nie robi

Co więcej, jak dodają, samochody w tym miejscu nadal będą jeździć po chodniku, gdyż administrator nieruchomości, obok której doszło do potrącenia pieszego, od lat nie może dojść do porozumienia z urzędnikami, jak ten problem komunikacyjny rozwiązać.

Do tragedii, która wstrząsnęła mieszkańcami, doszło 13 września przed południem. Kierowca śmieciarki, odbierając odpady z pergoli śmietnikowej przy ul. Morskiej 207-215, potrącił 83-latka. Mimo szybkiej reakcji służb i przyjazdu pogotowia ratunkowego mężczyzny nie udało się niestety uratować.

Od okolicznych mieszkańców usłyszeliśmy, iż nie są zaskoczeni, że w tym miejscu doszło do wypadku. Jak mówią, samochody jeżdżące po chodniku i parkujące nielegalnie w tej części Leszczynek to standard. Proceder ten trwa od lat, ale, jak twierdzą mieszkańcy, nikt na to nie reaguje.