Starogard Gdański. Lekarz ugodzony nożem przez pacjenta w szpitalu. 24-latek usłyszał zarzuty

AKTUALIZACJA 12.08.2021 GODZ. 12:20

24-letni pacjent poradni zdrowia psychicznego w Starogardzie Gdańskim, który zadał lekarzowi kilka ciosów nożem, usłyszał zarzuty. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa.

Jak ustalili śledczy, 24-latek był pacjentem lekarza. Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 sierpnia po południu. Mężczyzna wszedł do gabinetu lekarza i zadał mu cztery ciosy nożem. Interweniowała pielęgniarka oraz wezwany na pomoc personel medyczny, który obezwładnił napastnika i przekazali go policji.

Napastnik został przesłuchany i przyznał się do winy.

[cyt]- Zatrzymanemu mężczyźnie prokurator przedstawił zarzut przestępstwa usiłowania zabójstwa - mówi prok. Mariusz Duszyński - Czyn ten stanowi zbrodnię i zagrożony jest karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, a nawet karą dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator skierował wniosek do sądu rejonowego w Starogardzie Gd. o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy w warunkach szpitalnych, mając na uwadze stan zdrowia podejrzanego. Decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i umieszczony w warunkach szpitalnych. W toku postępowania zostaną powołani biegli psychiatrzy celem ustalenia jego zdrowia psychicznego i wskazania, czy w czasie popełnienia czyny był poczytalny.