Atak z nożem w Gdyni 6.08.2021 r.! 16-latek trafił do szpitala RWA

Atak z nożem w Gdyni. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku 6.08.2021 r. na sobotę 7.08.2021 r. 16-latek został ugodzony nożem przez starszego o kilka lat mężczyznę. Z raną kłutą klatki piersiowej przewieziono go do szpitala. Napastnik został zatrzymany.