Areszt i zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem na 16-latka w Gdyni Jacek Wierciński

materiały policji

16-latek trafił do szpitala z raną kłutą klatki piersiowej po ataku nożem, jakiego doznał w piątek 6 sierpnia 2021 roku wieczorem na ul. Morskiej w Gdyni. Domniemany sprawca ataku – 21-latek, który w momencie zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Nie przyznaje się do winy, złożył wyjaśnienia i trafił do aresztu.