Sopot: Kolejny wyrok w sprawie kortów niekorzystny dla miasta. Jednak ten najważniejszy zapadł już pół roku temu Stanisław Balicki

Przegraną w apelacji zakończył się proces wytoczony przez Miasto Sopot przeciw Sopockiemu Klubowi Tenisowemu. Rozstrzygnięcie nastąpiło już po tym, jak Sąd Najwyższy stwierdził prawo SKT do dzierżawy wieczystej terenu sopockich kortów. Klincz prawny między stowarzyszeniem a miastem trwał 15 lat, konflikt o to, czy klub ma prawo do dzierżawy wieczystej – ponad 20.