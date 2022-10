Sopockie Perły 2022: Konkurs branży turystycznej w mieście już po raz czwarty. Ruszył nabór propozycji

- Wysoka liczba zgłoszeń do udziału w kolejnych edycjach „Sopockich Pereł” pokazuje, że konkurs stał się pożądanym wyróżnieniem wśród sopockich przedsiębiorców, którzy kształtując branżę turystyczną kurortu, pragną przyciągać tu kolejnych gości – mówi Bartłomiej Barski, prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej. - Wyrazy uznania należą się wszystkim uczestnikom. To dzięki ich kreatywności, nieszablonowemu podejściu do biznesu i zyskaniu rosnącej sympatii gości, Sopot jest tak chętnie odwiedzanym miejscem.