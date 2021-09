Sławomir Neumann traci wpływy w PO. Rosną szanse Mieczysława Struka w wyborach na szefa lokalnych struktur partii

- Staram się nie oceniać - deklaruje Jarosław Wałęsa, poseł PO z Pomorskiego (nie był u Mazurka). - Jeżeli ktoś wybiera imprezę urodzinową nad tym, że trzeba być w pracy, bo to był przecież jeszcze czas sesji plenarnej, to pozostawiam to bez dalszego komentarza. Wydaje mi się, że trzeba wiedzieć, gdzie są priorytety.