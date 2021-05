Sławomir Neumann, PO: Myślę, że mamy z Lewicą jeszcze wiele wspólnych tematów, tylko muszą opaść emocje

A może Lewica ma rację, mówiąc, że tym razem będzie inaczej?

Nie będzie inaczej. Głośna sprawa z ostatnich dni rozdzielenia pieniędzy przez premiera Glińskiego na organizacje pozarządowe pokazuje, że będzie tak jak zawsze. Instytut Glińskiego rozdał 11 mln zł organizacjom nacjonalistycznym, katolickim i PiS-owskim, nawet tym założonym na chwilę tuż przed konkursem, pod warunkiem, że są ich. Dlaczego coś ma się nagle zmienić? Fundusz inwestycji lokalnych też to pokazał. Naiwność będzie tym razem niezwykle kosztowna. Zresztą to nie jest tak, że opozycja może mówić o sukcesie czy o porażce. To był trudny do realizacji pomysł, żeby przymusić rząd i PiS do rozmowy i poważnych ustępstw, zagwarantowanych w ustawach. Nie udało się. Musimy nadal walczyć.



Co dalej z opozycją? Co prawda Borys Budka zwracał się do lewicowych polityków: koleżanki i koledzy tuż przed głosowaniem, ale widać, że koleżeństwa nie ma. Opozycja pokazała, że nie jest w stanie się dogadać.

Przypomnę, że w wyborach na prezydenta Rzeszowa opozycja wystawiła wspólnego kandydata. Nie snułbym więc czarnych scenariuszy, że nie da się porozumieć. Da się. Raz się nie udało.



To co pokazało to głosowanie?

To, że jeżeli ktoś chce odsunąć PiS od władzy i zastanawia się na kogo głosować, ma tylko jedną partię, która nie będzie wchodzić w żadne alianse z PiS. Tą partią jest Platforma Obywatelska. Reszta będzie być może raz czy drugi doklejać się do silniejszego.



To głosowanie pokazało też, że Zbigniew Ziobro nie jest "miękiszonem", przynajmniej w tej sprawie. Chociaż PiS dało pozwolenie Solidarnej Polsce na sprzeciw, bo to pozwala im nadal trzymać przy sobie tych najbardziej antyunijnych wyborców.

To nie była skomplikowana strategia.