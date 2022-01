Skarb z kopytami. Felieton Wojciecha Wężyka dla "Dziennika Bałtyckiego"

To miejsce nie przyciąga tłumów, bo mieszczuchom przeszkadza jego charakterystyczny zapach. Natomiast ci, którzy przyjeżdżają do nas w poszukiwaniu przaśnych rozrywek, fleszy, błysków i wódeczki, również nie znajdą tutaj ukojenia. W końcu, nie po to się do miasta przyjeżdża, żeby wsiowymi klimatami się raczyć. To hipodrom.

Przekraczam jego bramę kłaniając się panu w służbówce mniej więcej raz w tygodniu. Jeździec ze mnie marny. Mimo usilnych i wieloletnich prób moich instruktorek, a także pobłażliwej życzliwości hipodromowych koni, wciąż robię coś nie tak. A to palce niedomknięte, a to łydka niedostatecznie przy boku, spięte ciało i tysiąc innych drobiazgów, które niczym złowieszcza mantra wślizgują się pod mój amatorski kask w takt końskich kopyt i umęczonego głosu prowadzącej jazdę.

Ale „nic to” – jak mawiał Kmicic do Oleńki. Jak człowiek raz zakocha się w koniach, to nawet brak talentu nie jest mu w stanie przeszkodzić w ich romantyzowaniu. A zresztą, już samo oporządzanie kobyły dostarcza mi przeżyć tak jaskrawych i radosnych, że przebijają skutecznie wszelkie refleksje samoświadomości.