Sierpniowy kwadryptyk (Część II). Dziedziczenie prawdy Krzysztof M. Załuski

Przemysław Świderski

Co było praprzyczyną Sierpnia ’80 i początkiem upadku komunizmu w Polsce? Wszechogarniający kryzys ekonomiczny, drożyzna, polityczne represje, uaktywnienie się antykomunistycznej opozycji, zwolnienie Anny Walentynowicz z pracy w Stoczni Gdańskiej, czy powołanie na tron papieski Polaka, kardynała Karola Wojtyły? A może „zima stulecia” z przełomu 1979 i 1980 roku, która ostatecznie dobiła centralnie sterowaną gospodarkę? To tylko niektóre z pytań, jakie padały podczas rodzinnej sztafety pokoleń przez historię Sierpnia ’80. Pytania zadawał mój 14-letni syn, Klaudiusz. Odpowiadał Stanisław A. Załuski, mój 92-letni Ojciec, dziennikarz zatrudniony w „Głosie Stoczniowca” od roku 1974 do wprowadzenia stanu wojennego.