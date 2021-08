Sierpniowy kwadryptyk (Część I). Spacer przez historię

Na spacer przez historię wybraliśmy się we trzech – wnuk, syn i dziadek. Przewodnikiem jest mój 92-letni Ojciec, Stanisław Załuski – gdańszczanin od 1948 roku, pisarz i dziennikarz m.in. „Dziennika Bałtyckiego” i „Głosu Stoczniowca”. „Turystami” – mój 14-letni syn Klaudiusz i ja… 58-letni reemigrant.



Tu działa się historia

Idziemy niemal pustą ulicą Jana z Kolna. Po jednej stronie tramwajowe torowisko, po drugiej pomnik „Życie choć piękne tak kruche jest” – jeden z niewielu zachowanych do dziś fragmentów muru Stoczni Gdańskiej. Za nim główna hala „Lenina” – posępna, brudna i pozbawiona szyb. Pod płotem wygasłe znicze i wiecheć kwiatów wetknięty w słoik. I można by w zasadzie powiedzieć, że to miejsce bez właściwości, takie samo jak każdy inny fabryczny dziedziniec. 2

A przecież zaledwie cztery dekady temu tu właśnie działa się historia, która odmieniła oblicze nie tylko Polski. Gdyby nie podpisane wówczas przez władze PRL i przedstawicieli robotników porozumienia sierpniowe, najprawdopodobniej pół Europy nadal tkwiłoby w siermiężnym komunizmie – w biedzie, policyjnym terrorze i marksistowskim kłamstwie. Nadal mielibyśmy na kartki żywność, buty i używki. I pewnie wyjazd na tzw. Zachód wciąż byłby zarezerwowany dla nielicznych.