Showman, megaloman czy mega-polityk? Kim naprawdę jest Paweł Kukiz?

Paweł Kukiz miał w życiu kilka pasji. Jedną z nich była polityka. Drugą rock and roll i wszystko, co z nim związane. Próbował również sił jako aktor. Od paru lat jest jedną z najbarwniejszych postaci na polskiej scenie politycznej. Twierdzi, że wszystko co robi, robi dla Polski. Ale czy na pewno?